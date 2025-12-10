Pesan Terakhir Siti Sa’addah Sebelum Tewas Terjebak Kebakaran Kantor Terra Drone Bikin Keluarga Histeris
jabar.jpnn.com, DEPOK - Suasana haru menyelimuti rumah duka di Gang Damai 2, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, setelah jenazah Siti Sa’addah Ningsih (24) tiba pada Rabu malam.
Siti menjadi salah satu korban dalam peristiwa kebakaran kantor Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat.
Tangis keluarga dan kerabat pecah saat peti jenazah perempuan berusia 24 tahun itu dibawa masuk ke rumah.
Warga sekitar berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum Siti dimakamkan.
Ayah korban, Wahyu Raharjo, menuturkan bahwa putri sulungnya sempat menghubungi keluarga melalui pesan WhatsApp ketika terjebak di dalam gedung yang terbakar.
“Sekitar pukul 12.42 WIB sempat chat, ‘Ibu, Mbak kejebak kebakaran’,” ujarnya dengan suara bergetar.
Mendapat pesan tersebut, Wahyu segera mencoba menghubungi putrinya kembali. Namun, teleponnya tidak lagi mendapat jawaban.
“Kami telepon sudah tidak dijawab sama sekali,” tambahnya.
