JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini BPOM Berikan Akses Khusus Bantuan Obat-Obatan dari Luar Negeri untu Bencana Sumatra

BPOM Berikan Akses Khusus Bantuan Obat-Obatan dari Luar Negeri untu Bencana Sumatra

Rabu, 10 Desember 2025 – 20:01 WIB
BPOM Berikan Akses Khusus Bantuan Obat-Obatan dari Luar Negeri untu Bencana Sumatra - JPNN.com Jabar
Kepala BPOM, Taruna Ikrar (tengah) saat ditemui di Kota Bandung, Rabu (10/12/2025). Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan akses khusus untuk bantuan obat-obatan dari luar negeri untuk korban bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Special Access Scheme (SAS) atau skema akses khusus ini diberikan karena situasi darurat.

Dengan skema itu, BPOM bisa memberikan bantuan obat dari luar negeri walaupun belum memiliki Nomor Izin Edar (NIE) di Indonesia.

Baca Juga:

Pemberian bantuan obat-obatan yang belum memiliki NIE di Indonesia tidak melanggar aturan, karena kondisi di tiga provinsi yang terdampak bencana sudah darurat.

"BPOM akan memberikan SAS, walaupun obat itu belum ada nomor izin edar di Indonesia, karena rakyat membutuhkan. Itu kami lakukan itu untuk mengurangi beban rakyat yang tertimpa bencana," kata Kepala BPOM, Taruna Ikrar di Kota Bandung, Rabu (10/12/2025).

Taruna memastikan, BPOM tetap mengawasi pendistribusian bantuan obat yang belum memiliki NIE bagi korban terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Baca Juga:

Sehingga, ketika korban terdampak mengonsumsi obat, mereka tidak mengalami efek samping yang membahayakan.

"Tetap kami awasi, meski sudah kami berikan. Jangan sampai ada side effect dan sebagainya," ujarnya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan akses khusus untuk bantuan obat-obatan dari luar negeri untuk korban bencana di Sumatra.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   badan pengawas obat dan makanan bpom RI obat-obatan bencana sumatra bantuan bencana Sumatra akses khusus bantuan obat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU