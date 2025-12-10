Liburan Akhir Tahun 2025, Wisata Domestik Masih Unggul, Ini Kota yang Paling Diminati

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menjelang periode liburan akhir tahun, antusiasme masyarakat Indonesia untuk liburan tetap tinggi.

RedDoorz, platform multi brand akomodasi terbesar di Asia Tenggara, baru saja merilis hasil survei konsumen terbarunya bertema “Domestik vs Internasional”. Survei ini menunjukkan bagaimana preferensi wisatawan berkembang menjelang pergantian tahun.

Dari 307 responden, sebanyak 84% wisatawan sudah merencanakan liburan akhir tahun, menegaskan bahwa musim liburan tetap menjadi momen penting bagi mayoritas masyarakat.

Media sosial masih menjadi sumber informasi utama dalam merencanakan perjalanan, diikuti Google, rekomendasi keluarga, dan platform AI.

Hasil survei juga mencatat bahwa perjalanan domestik menjadi pilihan 86.6% wisatawan, jauh lebih tinggi dibanding hanya 13.4% yang memilih liburan internasional.

Wisata domestik dinilai lebih terjangkau dan praktis, lebih mudah direncanakan, serta menawarkan jarak perjalanan yang lebih singkat.

Yogyakarta menjadi destinasi domestik paling diminati, disusul Bandung, Bali, dan Jakarta. Para wisatawan menyebut bahwa pilihan akomodasi yang beragam dan ramah kantong turut menjadi alasan tingginya minat berlibur di dalam negeri.

Budget hotel menempati posisi teratas preferensi akomodasi, sejalan dengan anggaran per malam yang sebagian besar berada di kisaran 300 sampai 500 ribu rupiah.