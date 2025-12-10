JPNN.com

Rabu, 10 Desember 2025 – 20:30 WIB
Pemkab Karawang Siapkan Rp10 Miliar untuk Penataan Besar-Besaran Kawasan Perkotaan Cikampek - JPNN.com Jabar
Ilustrasi uang rupiah. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menyiapkan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk menangani kesemrawutan dan melakukan penataan kawasan perkotaan di Kecamatan Cikampek.

Program penataan tersebut akan mulai direalisasikan pada tahun depan.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen melakukan pembenahan besar-besaran di wilayah Cikampek, terutama di area yang selama ini dikenal semrawut, seperti Pasar Cikampek, kawasan stasiun, terminal, dan kolong jembatan layang Cikampek.

“Kami komitmen melakukan penataan kota. Tahun depan akan dilakukan penataan besar-besaran wilayah Cikampek,” kata Aep di Karawang, Rabu.

Peninjauan Lapangan dan Rencana Awal Penataan

Menurut bupati, Pemkab Karawang telah beberapa kali melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

Peninjauan terakhir dilaksanakan pada Selasa (9/12), mencakup area pasar, terminal, stasiun, kolong jembatan layang, serta sejumlah titik rawan lainnya.

Langkah awal penataan akan difokuskan pada penertiban bangunan liar yang berdiri di sekitar stasiun dan kolong jembatan layang Cikampek.

Pemkab Karawang menyiapkan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk menangani kesemrawutan dan melakukan penataan kawasan perkotaan di Kecamatan Cikampek
