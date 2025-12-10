2 Warga Depok Jadi Korban Kebakaran Kantor Terra Drone, Keluarga Tunggu Pemulangan Jenazah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dua warga Depok, Rayhansyah Pinago Sipahutar (24) dan Siti Sa’addah Ningsih (24 tahun), menjadi korban dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di kantor Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12).

Tragedi tersebut menewaskan 22 orang dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban.

Rayhansyah diketahui merupakan warga Perumahan Jatijajar, RT 2 RW 12, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Sementara itu, Siti Sa’addah Ningsih adalah warga Gang Damai 2, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Ayah Siti, Wahyu Raharjo, mengungkapkan bahwa pihak keluarga masih menunggu pemulangan jenazah putri sulungnya tersebut.

Saat ini, jenazah masih berada di RS Polri Kramat Jati untuk proses penyerahan kepada keluarga.

“Dari siang sudah ada identifikasi sudah selesai, namanya ada. Mungkin malam ini,” ujarnya.

Wahyu menambahkan, setibanya jenazah di rumah duka, pihak keluarga berencana langsung melakukan pemakaman di wilayah Rawageni pada malam yang sama.