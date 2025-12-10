Perbaikan Sheet Pile dan Jalan Pitara Depok Telan Biaya Rp784 Juta

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tengah melaksanakan perbaikan dinding penahan tanah (sheet pile) serta perbaikan di Jalan Pitara, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2025.

Kepala DPUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty, menyampaikan bahwa proses pekerjaan telah dimulai sejak 8 Desember dan ditargetkan selesai pada 30 Desember 2025 sesuai kontrak kerja.

Adapun pagu anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai Rp784 juta.

“Ada dua pekerjaan sekaligus, yaitu perbaikan dinding penahan tanah atau sheetpile dan perbaikan jalan di Jalan Pitara. Mulai hari ini juga diberlakukan penutupan jalan total di area tersebut untuk mempercepat proses pekerjaan,” jelas Citra.

Ia menerangkan bahwa pekerjaan sheetpile memiliki panjang 42 meter dengan tinggi 6 meter. Sementara itu, perbaikan jalan dilakukan sepanjang 44 meter dengan lebar bervariasi mulai dari 3 hingga 6,35 meter.

“Pekerjaan ini melibatkan dua bidang sekaligus, yaitu Bina Konstruksi dan Sumber Daya Air (SDA),” tambahnya.

Untuk mendukung kelancaran proyek, DPUPR mengimbau masyarakat agar mencari jalur alternatif dan memahami kondisi penutupan jalan sementara.