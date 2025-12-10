Kemenag Depok Siapkan Serangkaian Kegiatan Sambut Hari Amal Bakti 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok mulai menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama Republik Indonesia yang diperingati setiap 3 Januari.

Peringatan HAB menjadi momentum penting untuk refleksi, peningkatan pelayanan publik, serta peneguhan nilai-nilai moderasi beragama.

Hari Amal Bakti diperingati sebagai hari lahir Kemenag RI. Istilah Amal Bakti dimaknai sebagai dorongan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kemenag untuk bekerja bukan sekadar menjalankan tugas administratif, melainkan juga sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada masyarakat.

Peringatan ini juga menjadi pengingat peran Kemenag sebagai penjaga harmoni, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama.

Kasubag Tata Usaha Kantor Kemenag Kota Depok, Hasan Basri, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah agenda untuk memeriahkan HAB 2026 tingkat Kota Depok.

“Pada 3 dan 4 Januari, kami akan menggelar gerak jalan kerukunan yang digabung dengan car free day (CFD) sejak pagi,” ujarnya.

Setelah kegiatan CFD, para peserta akan diarahkan menuju Depok Open Space (DOS) untuk mengikuti acara tasyakuran. Pada siang harinya, kegiatan dilanjutkan dengan lomba Marawis dan Hadroh, serta pembagian doorprize bagi para peserta.

Sebelum puncak acara, Kemenag Depok juga telah menggelar berbagai kompetisi. Untuk jenjang MTs dan MA, dilaksanakan Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA), sebuah kegiatan tahunan yang mempertandingkan cabang olahraga dan seni antar-madrasah.