JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Rayhansyach Sipahutar, Warga Depok Korban Kebakaran Terra Drone Dikenal Teladan dan Pendiam

Rayhansyach Sipahutar, Warga Depok Korban Kebakaran Terra Drone Dikenal Teladan dan Pendiam

Rabu, 10 Desember 2025 – 18:30 WIB
Rayhansyach Sipahutar, Warga Depok Korban Kebakaran Terra Drone Dikenal Teladan dan Pendiam - JPNN.com Jabar
Kakek korban, Bahtiar Sipahutar. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Rayhansyach Pinago Sipahutar (24 tahun), warga Depok, menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran yang melanda kantor Terra Drone Indonesia di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12).

Tragedi tersebut menewaskan puluhan orang dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban.

Rayhan, sapaan akrabnya, merupakan warga Perumahan Jatijajar, RT 2 RW 12, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Baca Juga:

Kakek korban, Bahtiar Sipahutar, mengenang cucunya sebagai pribadi yang teladan dan berperilaku baik.

“Kesehariannya hanya belajar, salat ke masjid, puasa Senin-Kamis, dan bergaul dengan lingkungan juga bagus,” ujar Bahtiar.

Menurut sang kakek, Rayhan dikenal sebagai pemuda pendiam dan tidak banyak berbicara. “Anaknya baik, sopan, tidak banyak omong,” tambahnya.

Baca Juga:

Di waktu libur, Rayhan lebih banyak menghabiskan waktu untuk berolahraga. Ia juga merupakan anak sulung dari tiga bersaudara.

“Dia anak paling tua, adiknya dua, semuanya laki-laki. Ayahnya bekerja di pelayaran dan saat ini masih di Doha. Dijadwalkan pulang besok siang,” kata Bahtiar.

Kakek korban sebut bahwa Reyha merupakan sosok yang baik, sopan dan cenderung pendiam
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok kebakaran kantor terra drone RS Polri Kramat Jati Rayhansyach Pinago Sipahutar Korban kebakaran Kemayoran

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU