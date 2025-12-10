Rayhansyach Sipahutar, Warga Depok Korban Kebakaran Terra Drone Dikenal Teladan dan Pendiam

jabar.jpnn.com, DEPOK - Rayhansyach Pinago Sipahutar (24 tahun), warga Depok, menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran yang melanda kantor Terra Drone Indonesia di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12).

Tragedi tersebut menewaskan puluhan orang dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban.

Rayhan, sapaan akrabnya, merupakan warga Perumahan Jatijajar, RT 2 RW 12, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Kakek korban, Bahtiar Sipahutar, mengenang cucunya sebagai pribadi yang teladan dan berperilaku baik.

“Kesehariannya hanya belajar, salat ke masjid, puasa Senin-Kamis, dan bergaul dengan lingkungan juga bagus,” ujar Bahtiar.

Menurut sang kakek, Rayhan dikenal sebagai pemuda pendiam dan tidak banyak berbicara. “Anaknya baik, sopan, tidak banyak omong,” tambahnya.

Di waktu libur, Rayhan lebih banyak menghabiskan waktu untuk berolahraga. Ia juga merupakan anak sulung dari tiga bersaudara.

“Dia anak paling tua, adiknya dua, semuanya laki-laki. Ayahnya bekerja di pelayaran dan saat ini masih di Doha. Dijadwalkan pulang besok siang,” kata Bahtiar.