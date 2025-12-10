Angkot Tabrak Pohon di Jalan Diponegoro, 3 Penumpang Luka

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat pada Rabu (10/12/2025) pagi.

Sebuah angkutan kota (angkot) Mitsubishi dengan nomor polisi D-1976-AI menabrak pohon pembatas jalan setelah pengemudinya diduga kehilangan konsentrasi.

Peristiwa itu terjadi saat angkot yang dikemudikan Neneng Meylita Setiarini (32) melaju dari arah timur menuju barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari saksi di lokasi, kendaraan tiba-tiba oleng ke kanan sebelum akhirnya menghantam pohon di median jalan.

Akibat benturan tersebut, tiga penumpang wanita mengalami luka ringan. Seluruh korban langsung dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung untuk mendapatkan perawatan medis.

Sementara sopir angkot sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana, membenarkan kejadian tersebut.

Ia menjelaskan bahwa peristiwa itu murni kecelakaan tunggal.

"Berdasarkan pemeriksaan awal dan keterangan saksi, kecelakaan disebabkan karena pengemudi diduga kurang konsentrasi sehingga kehilangan kendali dan menabrak pohon," kata Fiekry saat dihubungi.