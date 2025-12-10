Dukung Program 3 Juta Rumah, BTN Tawarkan KPR Bunga Rendah di Bale Festival Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dalam rangka merayakan HUT KPR yang ke-49, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar pameran properti bertajuk Bale Festival di Cihampelas Walk yang berlangsung pada 9–14 Desember 2025.

Deputy Regional Manager Business Jawa Barat, Erik Budi Setiawan menuturkan, Bale Festival merupakan bentuk komitmen BTN dalam mendukung program pemerintah membangun 3 juta rumah.

Selain itu, lanjut Erik, BTN terus berinovasi dalam menyediakan pembiayaan untuk perumahan rakyat, memperluas inklusi keuangan dan mendorong penciptaan lapangan kerja melalui sektor perumahan dan ekosistem turunannya.

Baca Juga: Kejaksaan Umumkan Tersangka Jual Beli Jabatan Pemkot Bandung Malam Ini

"Melalui Bale Festival, BTN ingin memastikan masyarakat mendapatkan lebih dari sekadar informasi. Di sini, pengunjung bisa berkonsultasi langsung di booth BTN, memilih rumah yang sesuai kebutuhan, sekaligus menikmati promo eksklusif yang hanya berlaku selama Bale Festival berlangsung,” ujar Erik saat ditemui di pameran BTN, Rabu (10/12/2025).

Lebih lanjut, Erik menjelaskan, sampai dengan November, BTN telah menyalurkan sebanyak 27.630 unit dengan total penyaluran kredit sebesar 5,088 Triliun KPR subsidi dan Non Subsidi di Jawa Barat.

"Ini tidak lepas dari dukungan mitra pengembang dan masyarakat Jawa Barat yang masih memberikan kepercayaan yang besar untuk menjadikan BTN sebagai mitra utama," tutur Erik.

Dalam Bale Festival ini, BTN Menawarkan Suku bunga mulai 2.65%, Diskon Administrasi dan Provisi, serta bagi pengunjung yang install Bale by BTN dapat menikmati cashback s.d 50rb dan diskon transaksi s.d 50%. (mar5/jpnn)