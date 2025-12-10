Sebagian Besar Koperasi Merah Putih di Kota Bogor Belum Beroperasi Optimal

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Dari puluhan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang telah dikukuhkan di 68 kelurahan se-Kota Bogor, sebagian besar belum dapat beroperasi secara optimal.

Kendala utama yang dihadapi adalah persyaratan luas lahan seribu meter sebagai standar ideal, sehingga baru dua kelurahan yang progres pematangan lahannya berjalan, yakni Kelurahan Cilendek Timur dan Kelurahan Ciparigi.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menjelaskan bahwa persoalan lahan menjadi hambatan paling dominan dalam proses operasionalisasi KKMP.

Baca Juga: Tim Gabungan Tutup 9 Lubang Tambang Emas Ilegal di Gunung Pongkor Bogor

Namun, ia menegaskan bahwa keterbatasan lahan bukan menjadi alasan untuk berhenti bergerak, sebagaimana ditunjukkan oleh KKMP di Kelurahan Bantarjati.

“Ada KKMP yang tidak memiliki lahan seluas seribu meter tetapi sudah beroperasi. Contohnya Bantarjati yang luas lahannya hanya 150 meter, tetapi semangatnya mumpuni,” ujar Jenal melalui keterangan Diskominfo Kota Bogor, Selasa.

Selain lahan, persoalan pembiayaan juga menjadi tantangan berat. Pinjaman operasional yang bisa mencapai Rp3 miliar tidak mudah dicairkan karena seluruh pengurus koperasi harus lolos BI Checking.

Baca Juga: Rp1 Miliar Digelontorkan Pemkab Bogor Demi Percantik Tugu Pancakarsa

“Jika ada satu pengurus yang bermasalah, seluruh proses pinjaman bisa gagal,” kata Jenal.

Meski begitu, Pemerintah Kota Bogor memastikan bahwa pemerintah pusat tengah menyiapkan berbagai solusi untuk mengatasi hambatan yang muncul di lapangan.