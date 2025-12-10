Dua Model Baru Chery Meluncur di Bandung, Ini Keunggulannya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menjelang akhir tahun, industri otomotif diperkirakan masih mencatatkan pergerakan positif.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai dinamika pasar otomotif nasional tetap terjaga hingga mendekati penutupan 2025.

Gaikindo melihat tren penjualan kendaraan menunjukkan arah yang membaik seiring meningkatnya transaksi mobil baru di berbagai daerah.

Optimisme serupa juga datang dari PT Chery Sales Indonesia (CSI). Produsen otomotif asal Tiongkok itu memperkenalkan dua model terbaru, Chery TIGGO 8 CSH Comfort dan Chery J6T, kepada publik.

Keduanya diperkenalkan di Summarecon Mal Bandung.

Regional Manager Jabar-Jateng PT Chery Sales Indonesia, Joshua Mikhail Kusuma, mengatakan minat masyarakat terhadap kendaraan baru masih cukup stabil, termasuk di wilayah Bandung.

"TIGGO 8 CSH Comfort dan TIGGO 8 CSH AWD merupakan SUV premium berkapasitas tujuh penumpang," kata Joshua, Rabu (10/12/2025).

Kedua model mengusung teknologi Chery Super Hybrid (CSH) yang ditujukan untuk menjawab kekhawatiran konsumen terhadap penggunaan mobil listrik murni, terutama menyangkut infrastruktur pengisian daya dan jarak tempuh.