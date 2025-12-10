JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Satu Warga Depok Jadi Korban Kebakaran Kantor Terra Drone Jakarta

Satu Warga Depok Jadi Korban Kebakaran Kantor Terra Drone Jakarta

Rabu, 10 Desember 2025 – 13:00 WIB
Satu Warga Depok Jadi Korban Kebakaran Kantor Terra Drone Jakarta - JPNN.com Jabar
Kondisi terkini rumah duka. Foto : Lutviatul Fauziah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Rayhansyach Pinago Sipahutar (24), warga Depok, menjadi salah satu korban meninggal dalam tragedi kebakaran kantor Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12).

Peristiwa itu menewaskan puluhan orang dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban.

Rayhan merupakan warga Perumahan Jatijajar, RT 2 RW 12, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Baca Juga:

Pantauan di rumah duka pada Rabu (10/12), tenda duka telah dipasang dan sejumlah kerabat serta warga sekitar mulai berdatangan untuk menanti kedatangan jenazah.

Hingga saat ini, jenazah Rayhan masih berada di RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi.

Ketua RW 12, Irwan Agus Mulyana, menjelaskan bahwa pihaknya menerima kabar duka tersebut dari keluarga korban pada Selasa malam.

Baca Juga:

“Saya dari kantor langsung menuju Rumah Sakit Polri setelah mendapat informasi dari keluarga,” ujarnya.

Irwan menambahkan, sesampainya di rumah sakit, ibu korban sudah berada di lokasi untuk menunggu proses identifikasi.

Rayhansyach Pinago Sipahutar menjadi korban kebakatan yang terjadi di kantor Terra Drone Jakarta
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok korban kebakaran kantor Terra Drone kebakaran kantor terra drone

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU