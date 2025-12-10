Satu Warga Depok Jadi Korban Kebakaran Kantor Terra Drone Jakarta

jabar.jpnn.com, DEPOK - Rayhansyach Pinago Sipahutar (24), warga Depok, menjadi salah satu korban meninggal dalam tragedi kebakaran kantor Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12).

Peristiwa itu menewaskan puluhan orang dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban.

Rayhan merupakan warga Perumahan Jatijajar, RT 2 RW 12, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Pantauan di rumah duka pada Rabu (10/12), tenda duka telah dipasang dan sejumlah kerabat serta warga sekitar mulai berdatangan untuk menanti kedatangan jenazah.

Hingga saat ini, jenazah Rayhan masih berada di RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi.

Ketua RW 12, Irwan Agus Mulyana, menjelaskan bahwa pihaknya menerima kabar duka tersebut dari keluarga korban pada Selasa malam.

“Saya dari kantor langsung menuju Rumah Sakit Polri setelah mendapat informasi dari keluarga,” ujarnya.

Irwan menambahkan, sesampainya di rumah sakit, ibu korban sudah berada di lokasi untuk menunggu proses identifikasi.