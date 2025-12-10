Harga Logam Mulia Hari Ini, 10 Desember 2025: Emas Hingga Perak Kompak Naik!
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak di pasar logam mulia pada hari ini, Rabu (10/12/2025), tercatat mengalami kenaikan pada hampir seluruh kategori.
Kenaikan tersebut terlihat pada harga dasar maupun harga setelah pajak, baik untuk emas batangan reguler, gift series, hingga seri edisi khusus.
Peningkatan ini mencerminkan tren penguatan harga logam mulia di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Emas, sebagai instrumen lindung nilai, tetap menjadi pilihan masyarakat untuk menjaga nilai aset.
Berikut ini Daftar Harga Emas Hari Ini (10 Desember 2025), seperti dilansir dari laman logammulia.com.
Emas Batangan
0,5 gr – Harga Dasar: Rp1.251.500 | Harga + PPh 0,25%: Rp1.254.629
1 gr – Harga Dasar: Rp2.403.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp2.409.008
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
