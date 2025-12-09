JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini ASEAN Foundation dan Huawei Beri Pelatihan Digital untuk 100 UKM dari 10 Negara

ASEAN Foundation dan Huawei Beri Pelatihan Digital untuk 100 UKM dari 10 Negara

Selasa, 09 Desember 2025 – 22:07 WIB
ASEAN Foundation dan Huawei Beri Pelatihan Digital untuk 100 UKM dari 10 Negara - JPNN.com Jabar
ASEAN Foundation dengan dukungan Huawei, menggelar acara 'Scaling Digital SMEs in ASEAN: Celebrating ASEAN SME Digital Champions' untuk mengapresiasi tiga UKM yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam program Enhancing Digital Skills of SMEs in ASEAN (EDS ASEAN). Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - ASEAN Foundation dengan dukungan Huawei, menggelar acara “Scaling Digital SMEs in ASEAN: Celebrating ASEAN SME Digital Champions” untuk mengapresiasi tiga UKM yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam program Enhancing Digital Skills of SMEs in ASEAN (EDS ASEAN).

Acara ini menjadi momentum untuk menyoroti pentingnya kesiapan digital UKM di tengah transformasi ekonomi kawasan yang berlangsung cepat.

Menurut penelitian SMEs and Economic Integration in Southeast Asia, 97 hingga 99 persen dari seluruh perusahaan ASEAN merupakan UKM yang juga berkontribusi terhadap 60 hingga 80 persen dari total lapangan kerja.

Baca Juga:

Peran strategis tersebut menjadikan UKM tulang punggung perekonomian regional.

Namun, banyak pelaku usaha ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital, akses pasar, dan keterampilan teknologi.

Adapun untuk membantu menjembatani kesenjangan tersebut, ASEAN Foundation dan Huawei menjalankan program EDS ASEAN selama tiga bulan terakhir melalui pelatihan virtual bagi 100 UKM dari 10 negara ASEAN.

Baca Juga:

Pelatihan mencakup pemasaran digital, transformasi bisnis, kesiapan teknologi, kepatuhan regulasi, hingga praktik terbaik digital commerce dan pemanfaatan AI Cloud.

Inisiatif ini juga sejalan dengan berbagai kebijakan regional, seperti ASEAN Strategic Action Plan for SME Development (2016–2025) dan ASEAN Digital Economy Framework, yang mendorong kolaborasi lintas negara dalam memperkuat kapasitas UKM di seluruh ASEAN.

ASEAN Foundation dengan dukungan Huawei, menggelar pelatihan virtual untuk 100 UKM dari 10 negara ASEAN.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   asean foundation huawei pelatihan digital ukm

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU