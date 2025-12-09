JMHI Apresiasi Langkah Tegas LSP P2 Kebudayaan Kemenbud

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Kebudayaan Kementerian Kebudayaan (LSP P2 Kebudayaan Kemenbud) resmi mencabut sertifikat kompetensi teknis milik NP.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Nomor SS-326/LSPKEB/XI/2025. Langkah itu mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI).

Ketua Umum JMHI, Wiranto, menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan lembaga sertifikasi tersebut.

“Kami secara kelembagaan sangat mengapresiasi langkah dan sikap LSP P2 Kebudayaan Kemenbud,"

"Kami juga berharap lembaga terus memantau dan mengawasi tenaga ahli lainnya untuk mencegah penyalahgunaan keahlian di kemudian hari. Kita harus bergandengan tangan mengawal pemugaran dan penataan bangunan cagar budaya di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dalam surat resmi yang dikeluarkan LSP P2 Kebudayaan, terdapat tiga pertimbangan utama yang menjadi dasar pencabutan sertifikat kompetensi teknis tersebut, yaitu:

Adanya pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh JMHI. Hasil konsultasi dengan Ketua Umum Perkumpulan Tenaga Ahli Pelestarian dan Cagar Budaya. Hasil penelaahan, klarifikasi dan evaluasi sesuai prosedur yang berlaku.

Wiranto menegaskan bahwa dengan diterbitkannya surat tersebut, seluruh hak, kewenangan, dan penggunaan sertifikat atas nama Nadia Purwestri dinyatakan tidak lagi berlaku.

JMHI sebelumnya mengadukan dugaan penyalahgunaan keahlian oleh NP sebagai Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya pada 20 November lalu.