Mekar Lodji Parahyangan Bidik Ikon Hunian Hijau Bandung Timur

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Mekar Lodji Parahyangan resmi memperkenalkan show unit rumah tipe Bougenvil dalam acara peresmian di kawasan proyek Bandung Timur.

Sebelumnya, mereka melakukan pre-launching pada Juni lalu. Agenda ini menjadi langkah strategis pengembang dalam memasarkan hunian berkonsep eco-living yang tengah diminati masyarakat urban.

Managing Director Mekar Lodji Parahyangan, Martinus Chandra, menuturkan, peluncuran show unit merupakan bentuk komitmen menghadirkan hunian berkualitas.

“Show unit tipe Bougenvil dirancang untuk menjawab kebutuhan keluarga masa kini akan hunian modern, berada di lingkungan hijau, dan didukung fasilitas kawasan lengkap,” ujar Martinus dalam keterangan tertulis kepada JPNN.com, dikutip Selasa (9/12/2025).

Tipe Bougenvil merupakan rumah satu lantai berukuran 40/70 m² bergaya Skandinavia minimalis yang menonjolkan kesederhanaan, kenyamanan, dan tata ruang fungsional.

Selain itu, tersedia pula tipe Alamanda berukuran 34/60 m² dan tipe Dahlia berukuran 73/60 m² yang terdiri atas dua lantai.

Seluruh unit di Mekar Lodji Parahyangan dipasarkan dengan harga mulai Rp300 juta hingga Rp600 jutaan.

Di sisi infrastruktur kawasan, Martinus menjelaskan, proyek ini menempatkan keamanan lingkungan sebagai prioritas, terutama dalam mitigasi banjir.