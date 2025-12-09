Pemkot Depok Gelontorkan Rp4,5 Miliar untuk Penataan Simpang GDC–KSU

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok tengah melakukan penataan simpang Grand Depok City (GDC)–KSU di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya.

Langkah ini dilakukan untuk membuat kawasan simpang lebih rapi dan tertata, terutama pada jam-jam sibuk.

Kepala DPUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty mengatakan pekerjaan sudah berjalan sejak 4 November dan ditargetkan selesai pada 30 Desember 2025 atau 57 hari kerja.

“Kami sedang menata simpang Jalan GDC dan Jalan KSU, termasuk saluran di lokasi tersebut,” ucapnya.

“Tujuannya, agar lebih rapi dan tidak terlihat semrawut,” sambungnya.

Dirinya menerangkan, pagu anggaran yang digunakan untuk penataan tersebut sebesar Rp4,5 miliar.

Saat ini, pekerjaan meliputi penggalian saluran dan pemasangan u-ditch sekitar lingkaran dengan progres pekerjaan mencapai 20 persen.

“Sejauh ini masih sesuai rencana. Kami memohon maaf kepada masyarakat yang melintas atas ketidaknyamanannya. Pekerjaan ini dilakukan demi pembangunan Kota Depok yang lebih baik,” tutupnya. (mcr19/jpnn)