BMKG Ingatkan Masyarakat Jabar untuk Waspada Hujan Lebat dalam Sepekan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Bandung mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam beraktivitas di luar ruangan dalam sepekan kedepan.

Pasalnya, BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah Jawa Barat (Jabar) berpotensi mengalami hujan lebat dalam kurun waktu tersebut.

Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu menjelaskan, sejumlah fenomena atmosfer masih memicu peningkatan pertumbuhan awan konvektif di wilayah Jabar dalam beberapa hari ke depan.

“Gelombang atmosfer tipe Rossby masih aktif di wilayah Jawa Barat. Selain itu sirkulasi siklonik di Sumatera bagian selatan memicu belokan angin dan pertemuan angin (konvergensi) di beberapa wilayah Jabar,” ujar Teguh di Bandung, dikutip Selasa (9/12/2025).

Teguh menjelaskan, kondisi labilitas atmosfer yang berada pada kategori labil ringan hingga kuat juga turut mengindikasikan adanya peluang pertumbuhan awan konvektif pemicu cuaca ekstrem.

"Kelembapan udara juga diperkirakan masih relatif tinggi pada lapisan 850-500 mb, yaitu berkisar antara 50-95 persen, didukung oleh suhu muka laut di perairan selatan Jawa yang relatif hangat,” katanya.

Berdasarkan hasil analisis model cuaca global hingga lokal dan data observasi, lanjut dia, BMKG menyimpulkan potensi hujan lebat dan angin kencang dapat terjadi dalam durasi singkat pada sejumlah wilayah Jabar.

Teguh mengatakan pihaknya juga mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) terkait potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan pohon tumbang.