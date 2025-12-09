Sany Group Kirim 9 Alat Berat Bantu Penanganan Bencana Sumatra

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia melaporkan pada tanggal 3 Desember 2025 banjir dan tanah longsor yang baru-baru ini terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatra telah menyebabkan 770 orang meninggal dunia dan 463 orang hilang.

Menanggapi hal tersebut, Sany Group Indonesia telah mengerahkan 9 unit alat berat, termasuk ekskavator dan wheel loader, menuju lokasi terdampak untuk mendukung upaya tanggap darurat bencana.

Di Pekanbaru, Pulau Sumatera, Indonesia, 5 unit ekskavator dari Sany telah siap diberangkatkan menuju daerah bencana untuk melakukan operasi tanggap bencana.

Meskipun helikopter dan perahu telah dikerahkan untuk penyelamatan, cuaca buruk dan kerusakan infrastruktur terus memperlambat kemajuan upaya tanggap darurat bencana, dan jalur akses utama untuk penyaluran bantuan perlu segera dipulihkan.

Setelah menerima permintaan bantuan bencana dari BNPB, Sany Group Indonesia bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) segera mengerahkan 9 unit alat berat, termasuk ekskavator dan wheel loader.

Alat-alat berat tersebut diberangkatkan pada malam hari menuju wilayah yang paling terdampak di Provinsi Aceh, termasuk Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Pidie Jaya, serta ke Tapanuli Selatan di Sumatra Utara untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana.

Infrastruktur di daerah bencana mengalami kerusakan parah dan akses transportasi terputus di banyak lokasi. Hal tersebut menimbulkan kesulitan besar bagi operasi tanggap darurat bencana dan pengiriman bantuan.

Sembilan unit ekskavator, wheel loader, dan alat berat lainnya yang dikerahkan oleh Sany Group Indonesia yang saat ini sedang membantu petugas penyelamat setempat membersihkan puing dan material longsor, serta membuka akses dan melakukan perbaikan awal pada ruas-ruas jalan untuk memastikan distribusi bantuan dan proses evakuasi dapat berjalan lancar.