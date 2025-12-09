Raih Women Empower Women Awards 2025, Kamelia Faisal Sampaikan Pesan Penting Soal Pengabdian

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktur Pemasaran PT Bio Farma (Persero), Kamelia Faisal meraih Women Empower Women Awards 2025.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada perempuan inspiratif yang dinilai konsisten mendorong pemberdayaan perempuan, memberi dampak sosial, serta menjadi teladan dalam kepemimpinan dan kontribusi bagi kemajuan bangsa.

Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian RI, Reni Yanita, kepada Kamelia Faisal dalam malam penganugerahan yang dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi serta para figur perempuan berprestasi dari berbagai bidang.

Ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Majalah Kebaya Indonesia dan Majalah Inspiratif, dengan dukungan Kementerian PPPA RI serta Made in Indonesia Network Fest 2026 di bawah Kementerian Perindustrian, tahun ini mengusung tema “Satu Perempuan Menginspirasi Seribu Generasi.” Tema tersebut menegaskan besarnya peran perempuan sebagai motor perubahan lintas generasi.

Dalam sambutannya, Menteri Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan dan menegaskan pentingnya solidaritas perempuan dalam memperkuat ekosistem pemberdayaan nasional.

“Para penerima penghargaan malam ini adalah teladan nyata dari kekuatan perempuan Indonesia. Melalui karya, inovasi, dan kepemimpinan, mereka membuktikan bahwa perempuan adalah agen perubahan yang menentukan arah kemajuan bangsa,” ujar Arifatul dalam keterangan tertulis Bio Farma kepada JPNN.com, dikutip Selasa (9/12/2025).

Adapun proses kurasi penerima penghargaan dilakukan melalui penelusuran mendalam selama satu tahun oleh tim redaksi dan litbang, meliputi rekam jejak, kontribusi sosial, hingga testimoni masyarakat.

Seusai menerima penghargaan, Kamelia Faisal menyampaikan rasa syukur atas pengakuan tersebut. Ia menilai penghargaan ini merupakan bagian dari perjalanan panjangnya selama lebih dari tiga dekade mengabdi di dunia kesehatan.