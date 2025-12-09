Inflasi Kota Depok Capai 0,05 Persen di November 2025

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok telah merilis perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Depok pada November 2025.

Kota Depok mencatat inflasi sebesar 0,05 persen secara month to month (m-to-m), pada November 2025.

Kepala BPS Kota Depok, Agus Marzuki menyampaikan, bahwa inflasi pada bulan ini masih relatif, meskipun terjadi kenaikan.

“Secara umum perkembangan harga komoditas pada November 2025 menunjukkan adanya kenaikan, khususnya pada beberapa komoditas,” ucapnya.

Dalam laporan tersebut, komoditas penyumbang terbesar pada emas perhiasan dengan andil 0,05 persen.

Komoditas lain yang turut mempengaruhi inflasi yaitu cabai merah 0,02 persen, wortel 0,02 persen, sabun mandi cair 0,02 persen serta ikan kembung 0,02 persen.

Agus mengungkapkan, fenomena kenaikan harga emas perhiasan terjadi karena mengikuti harga emas dunia.

Sementara, kenaikan harga cabai merah dipicu cuaca ekstrem yang memicu penurunan pasokan dari daerah.