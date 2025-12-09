20 Perusahaan Buka 1.316 Lowongan di Job Fair Kota Depok 2025

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 20 perusahaan berpartisipasi dalam Job Fair Kota Depok 2025 yang berlangsung selama dua hari di Citimall Cimanggis.

Pada kegiatan ini, perusahaan-perusahaan tersebut menyediakan sebanyak 1.316 lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja di wilayah Depok dan sekitarnya.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menegaskan bahwa pelaksanaan job fair memiliki peran strategis dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana efektif untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus menjembatani interaksi antara pencari kerja dan perusahaan.

“Job fair ini berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja bagi warga Kota Depok yang tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Chandra menambahkan, Pemerintah Kota Depok berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program, seperti perluasan akses pendidikan, penguatan kompetensi tenaga kerja, dan penyediaan pelatihan kerja.

Ia menekankan pentingnya pemerataan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan siap bersaing di dunia industri.

“Hal ini didukung melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk lembaga pelatihan kerja,” tuturnya.