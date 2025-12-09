Berikut Ini Harga Emas, Logam Mulia dan Perak Antam Hari Ini 9 Desember 2025, Lengkap!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan dan produk turunan logam mulia PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Selasa, 9 Desember 2025, tercatat mengalami kenaikan di seluruh varian.

Kenaikan harga juga tercermin pada produk emas tematik serta perak murni dan perak heritage.

Berdasarkan daftar harga resmi, emas batangan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.409.000 untuk harga dasar.

Setelah ditambahkan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen, harga menjadi Rp2.415.023. Sementara itu, emas ukuran 0,5 gram tercatat seharga Rp1.254.500, atau Rp1.257.636 setelah pajak.

Untuk emas batangan ukuran besar, harga 100 gram mencapai Rp235.112.000 sebelum pajak, dan Rp235.699.780 setelah pengenaan PPh.

Adapun emas 1.000 gram (1 kilogram) dijual Rp2.349.600.000, dengan harga setelah PPh sebesar Rp2.355.474.000.

Produk emas edisi khusus juga mengalami penyesuaian harga. Emas Gift Series dijual Rp1.324.500 untuk 0,5 gram dan Rp2.559.000 untuk 1 gram, sebelum pajak.

Adapun emas Batangan Selamat Idul Fitri ukuran 5 gram dibanderol Rp12.655.000 sebelum pajak. Emas edisi Imlek ukuran 8 gram tercatat Rp19.740.671, sedangkan ukuran 88 gram mencapai Rp214.564.278 sebelum pajak.