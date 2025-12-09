Rp1 Miliar Digelontorkan Pemkab Bogor Demi Percantik Tugu Pancakarsa
jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai menyempurnakan pembangunan Tugu Pancakarsa di Simpang Sentul melalui proyek upgrading senilai Rp1 miliar.
Salah satu bagian utama penyempurnaan tersebut ialah pemasangan ornamen kujang setinggi 10 meter yang mulai dikerjakan tahun ini.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto, saat meninjau pemasangan ornamen pada Senin (8/12), menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut merupakan langkah akhir penyelesaian tugu yang sebelumnya belum rampung.
Ornamen kujang dipilih sebagai penegas identitas budaya Sunda dan Kabupaten Bogor.
“Pemasangan kali ini merupakan upaya melengkapi pembangunan Tugu Pancakarsa yang belum selesai. Hari ini kami pasang ornamen kujang yang memang sudah direncanakan sejak dulu,” ujar Eko.
Ia menambahkan bahwa pemasangan ornamen ditargetkan selesai dalam dua hari.
Namun, progres di lapangan sempat terhambat akibat hujan sehingga tim harus menunggu kondisi cuaca membaik untuk melanjutkan pekerjaan.
“Harapannya hari ini pemasangan selesai dan besok tinggal proses finishing,” katanya.
