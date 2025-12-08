KDM Relokasi 327 KK Korban Banjir Bojongsoang Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengunjungi lokasi banjir yang menerjang kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Senin (8/12).

Seusai berdialog dengan korban banjir yang berada di areal oxbow, Dedi Mulyadi mengambil keputusan memberikan biaya sewa rumah, agar warga untuk sementara tidak tinggal di lokasi terdampak.

"Mereka tinggal di bantaran Sungai Cikapundung, jumlah kepala keluarganya ada 372. Saya berikan solusi, saya kasih Rp10 juta per KK, mereka ngontrak dulu di tempat aman," ucapnya.

Selain itu, pemerintah akan merelokasi 372 KK tersebut agar tidak lagi menetap di bantaran sungai.

Dirinya menilai, ini merupakan solusi yang tepat, agar warga tidak lagi menjadi korban banjir.

"Daripada tiap tahun teriak-teriak, Pak Dedi banjir, Pak Dedi banjir," ungkapnya.

Dedi juga mendapati, wilayah tersebut dipenuhi sampah yang berasal dari banyak sumber.

Selain itu, wilayah tangkapan air di sekitar Baleendah sudah dipenuhi oleh perumahan.