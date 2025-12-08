JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Cahaya Baru di Penampungan Sementara, Program Listrik Gratis Terangi Asa Nelayan Manokwari

Cahaya Baru di Penampungan Sementara, Program Listrik Gratis Terangi Asa Nelayan Manokwari

Senin, 08 Desember 2025 – 19:45 WIB
Cahaya Baru di Penampungan Sementara, Program Listrik Gratis Terangi Asa Nelayan Manokwari - JPNN.com Jabar
Aris, 44, Nelayan asal Manokwari. Foto: source for jpnn

jabar.jpnn.com, PAPUA BARAT - Aris, 44, tidak pernah membayangkan sebelumnya jika akhirnya bisa memiliki listrik sendiri.

Bukan karena harga, tapi karena statusnya sebagai penyintas bencana kebakaran.

Aris merupakan korban bencana kebakaran kompleks Borobudur pada tahun 2021 lalu.

Baca Juga:

Ia bersama 18 kepala keluarga lainnya terpaksa tinggal di daerah penampungan sementara di Desa Serma Suwandi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. 

Sudah empat tahun ia dan warga lainnya hidup dalam keterbatasan, berbagi satu sumber listrik untuk belasan keluarga.

Malam-malam mereka selalu temaram, penuh dengan ketidakpastian akan pasokan daya.

Baca Juga:

Namun, kini malam Aris tak lagi mencekam dan penuh kegelapan.

Secercah harapan datang melalui Program Listrik Gratis Sambung Asa Nelayan, yang perlahan mulai menerangi kembali mimpi dan kehidupan mereka yang sempat meredup.

Malam Aris di tempat penampungan tak lagi penuh kegelapan berkat Program Listrik Gratis Sambung Asa Nelayan di Desa Serma Suwandi, Papua Barat.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   korban kebakaran komplek borobudur papua barat Program Listrik Gratis Sambung Asa Nelayan pemasangan listrik gratis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU