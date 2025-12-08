Cahaya Baru di Penampungan Sementara, Program Listrik Gratis Terangi Asa Nelayan Manokwari

jabar.jpnn.com, PAPUA BARAT - Aris, 44, tidak pernah membayangkan sebelumnya jika akhirnya bisa memiliki listrik sendiri.

Bukan karena harga, tapi karena statusnya sebagai penyintas bencana kebakaran.

Aris merupakan korban bencana kebakaran kompleks Borobudur pada tahun 2021 lalu.

Ia bersama 18 kepala keluarga lainnya terpaksa tinggal di daerah penampungan sementara di Desa Serma Suwandi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Sudah empat tahun ia dan warga lainnya hidup dalam keterbatasan, berbagi satu sumber listrik untuk belasan keluarga.

Malam-malam mereka selalu temaram, penuh dengan ketidakpastian akan pasokan daya.

Baca Juga: Donasi dari Warga Depok untuk Korban Bencana Sumatra Tembus Rp1 Miliar Lebih

Namun, kini malam Aris tak lagi mencekam dan penuh kegelapan.

Secercah harapan datang melalui Program Listrik Gratis Sambung Asa Nelayan, yang perlahan mulai menerangi kembali mimpi dan kehidupan mereka yang sempat meredup.