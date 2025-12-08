Pemkab Karawang Akan Renovasi Sekolah Terdampak Banjir Rob di Desa Ciparagejaya

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pekab) Karawang, Jawa Barat memastikan akan segera melakukan renovasi terhadap bangunan SDN Ciparagejaya di Kecamatan Tempuran yang mengalami kerusakan akibat sering terendam banjir rob.

Renovasi dilakukan untuk menjamin kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung aman dan nyaman.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan bahwa keputusan renovasi diambil setelah pihaknya melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

Dalam kunjungan tersebut, ia melihat kondisi fisik bangunan sekolah yang kerap terdampak banjir serta memastikan penanganan dapat segera dilaksanakan.

“Kami telah melakukan kunjungan lapangan, melihat langsung kondisi fisik bangunan sekolah serta memastikan langkah penanganan segera dilaksanakan,” kata Aep di Karawang, Senin (8/12).

Menurutnya, bangunan ruang kelas SDN Ciparagejaya akan ditinggikan sebagai langkah utama untuk mencegah genangan saat banjir rob terjadi.

Upaya tersebut diharapkan mampu menjamin keberlangsungan proses pendidikan meski wilayah itu kerap dilanda pasang air laut.

“Bangunan ruang kelas sekolah itu akan kami renovasi dan tinggikan agar ke depan tidak lagi terendam banjir rob. Dengan begitu kegiatan belajar mengajar dapat terus berjalan dengan nyaman dan aman,” ujarnya.