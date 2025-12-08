Donasi dari Warga Depok untuk Korban Bencana Sumatra Tembus Rp1 Miliar Lebih

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Depok berhasil menggalang donasi lebih dari Rp 1 miliar untuk membantu korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Pulau Sumatra.

Wali Kota Depok, Supian Suri menyampaikan donasi yang dihimpun sejak pekan lalu telah disalurkan langsung kepada warga terdampak.

Penyerahan tersebut, dilakukan saat dirinya mendampingi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau wilayah bencana.

“Data terakhir yang saya terima, kontribusi dari ASN, guru dan masyarakat terkumpul sekitar Rp1.045.677.166,” ucapnya, Senin (8/12).

Dirinya berharap, bantuan dari Kota Depok ini dapat meringankan beban warga di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang masih membutuhkan dukungan dalam proses pemulihan pascabencana.

“Terima kasih atas dukungan bapak ibu sehingga kita bisa berkontribusi. Mudah-mudahan perhatian ini memberikan kemanfaatan bagi saudara-saudara kita di Sumatera,” tuturnya.

Supian Suri menegaskan, penggalangan donasi masih terus dibuka bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi.

Menurutnya, semangat solidaritas perlu terus digerakkan hingga kondisi di wilayah terdampak kembali stabil.