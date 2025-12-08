Anggota DPR RI Ilham Permana Gelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kawasan BNR Kota Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat III dari Partai Golkar, Ilham Permana, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI pada Sabtu, 27 September 2025, di kawasan Bogor Nirwana Residence (BNR), Kota Bogor.

Kegiatan ini diikuti oleh puluhan warga serta tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai kelurahan di Kota Bogor.

Sosialisasi Empat Pilar yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan agenda rutin yang dijalankan anggota MPR RI sebagai upaya memperkuat pemahaman dan kesadaran konstitusional masyarakat.

Dalam sambutannya, Ilham Permana menekankan pentingnya penyebarluasan nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika perubahan sosial dan kemajuan teknologi.

Menurutnya, masyarakat perlu memiliki pondasi yang kokoh agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan maupun isu yang berpotensi memecah belah persatuan.

“Empat Pilar ini adalah penyangga utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi, UUD 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kebhinekaan adalah landasan yang harus terus kita jaga dan amalkan,” ujar Ilham Permana dalam kegiatan tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi ini bukan sekadar penyampaian materi, tetapi juga ruang untuk berdialog dan memahami berbagai persoalan kebangsaan yang muncul di masyarakat.

Para peserta terlihat antusias mengikuti pemaparan materi. Sejumlah tokoh masyarakat yang hadir menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini sangat diperlukan, terutama bagi generasi muda, agar dapat memahami nilai-nilai kebangsaan secara lebih utuh.