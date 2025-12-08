Sampah Menumpuk di Oxbow Sungai Citarum, Warga Mengeluh Bau Busuk Menyengat

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Warga di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, mengeluhkan aroma tak sedap dari Oxbow Sungai Citarum, yang terletak di Jalan Terusan Bojongsoang, RR 08 RW 10, Kecamatan Baleenedah.

Aroma busuk itu berasal dari tumpukan sampah di titik tersebut, pascabanjir yang terjadi beberapa hari lalu.

Pantauan di lokasi, tumpukan sampah berupa sampah plastik yang tersangkut di dekat pintu aliran. Sampah menumpuk dari satu sisi ke sisi yang lain yang berada di lingkungan Taman Air itu.

Sampah menumpuk meski di tepi sungai terpasang plang larangan membuang sampah di sungai.

Eli, warga setempat, mengatakan bahwa tumpukan sampah itu kebanyakan ikut terbawa banjir yang melanda kawasan tersebut beberapa hari belakangan. Menurutnya, warga sekitar sudah tidak ada yang membuang sampah ke aliran sungai tersebut.

Meski tak tau pasti, ia memperkirakan sampah itu berasal dari kiriman sejumlah daerah yang berada di hulu sungai, bahkan dari Kota Bandung.

“Asal-muasal sampah mah gak tau dari mana, pokoknya mah warga sekitar mah sudah tidak membuang sampah ke sungai. Sebab ada pengelolaan sampah, ada petugasnya,” kata Eli di lokasi, Senin (8/12/2025).

“Itu mah taunya dari kota Bandung bisa, dari warga Cikoneng, pokoknya yang dari hulu aja ke sini gitu, gak tau dari mana datangnya mah,” ucapnya.