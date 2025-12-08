Badan Geologi Sampaikan Peta Kerawanan Longsor di Kabupaten Bandung

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Geologi Lana Saria menyebut tanahh longsor yang terjadi di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, diperkirakan karena kondisi geologi dan kemiringan lereng yang curam dan dipicu oleh curah hujan yang tinggi dengan durasi yang cukup lama.

Menurutnya, kejadian tersebut diakibatkan adanya gerakan tanah terjadi lereng Gunung Sinapeul tepatnya di Kampung Condong. Peta Geologi Lembar Garut dan Pamengpeuk, Jawa (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1992) batuan penyusun di di lokasi bencana termasuk ke dalam satuan Andesit Waringin-Bedil, Malabar Tua (Qwb) yang terdiri dari perselingan lava, breksi, tuf, bersusunan andesit dan hornblenda.

"Daerah bencana terletak di Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah Artinya pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan," kata Lana dalam keterangannya, dikutip Senin (8/12).

Lana menuturkan, Badan Geologi sudah melakukan pemetaan di kawasan Kabupaten Bandung ihwal kecamatan mana saja yang terdapat potensi pergerakan tanah dalam kategori menengah dan tinggi.

Adapun kategori menengah, di mana daerah yang mempunyai potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.

Sedangkan kategori tinggi, kawasan tersebut mempunyai potensi tinggi untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali.

Berikut kondisi di wilayah Kabupaten Bandung yang rawan bencana:

Arjasari: Menengah-Tinggi, Berpotensi Banjir Bandang/Aliran Bahan Rombakan