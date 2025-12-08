Damkar Depok Evakuasi Anak Tersangkut di Pagar
jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Depok mengevakuasi anak yang tersangkut di pagar, pada Minggu (7/12).
Kabid Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Tesy Haryati mengatakan, laporan tersebut diterima oleh Damkar UPT Cimanggis.
Setelah mendapatkan laporan, anggota langsung menuju lokasi kejadian.
Dirinya menjelaskan awalnya anak tersebut sedang bermain dengan teman-temannya, kemudian badannya tersangkut di pagar terali.
“Anak tersebut sedang bermain kejar-kejaran di taman, kemudian iseng memasukan badannya ke terali, dan tersangkut tidak bisa keluar,” ucapnya.
Tesy menyebut, Damkar UPT Cimanggis langsung menerjunkan tiga petugas untuk melakukan evakuasi.
“Kami turunkan tim dengan jumlah 3 orang untuk evakuasi anak tersebut dengan menggunakan tali, linggis, dan APD,” ungkapnya.
Saat melakukan evakuasi, para petugas melakukannya dengan sangat hati-hati agar tidak melukai anak tersebut.
Damkar UPT Cimanggis Kota Depok mengevakuasi seorang anak yang tersangkut di pagar besi
