Viral, Pengendara Motor Diseret Angkot di Bandung, Polisi Tangkap 3 Pelaku

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi pengemudi angkutan umum (angkot) yang menyeret seorang pengendara sepeda motor, viral di media sosial.

Pelaku menyeret korban dari Borma Dakota sampai ke Gateway Pasteur, arah Kota Cimahi. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu (7/12/2025) malam.

Dugaan sementara, sopir tersebut mabuk dan menabrak pengendara motor. Warga yang ada di lokasi langsung menghentikan laju angkutan umum tersebut.

Setelah berhasil diamankan oleh warga, polisi langsung mendatangi lokasi kejadian. Di dalam angkot diketahui terdapat tiga orang. Sementara korban tidak mengalami luka serius.

Diketahui, kejadian tersebut bukan kecelakaan lalulintas, melainkan aksi percobaan perampasan sepeda motor.

Kronologis kejadian, korban yakni seorang ibu rumah tangga berinisial P (50), tengah menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam saat dihampiri para pelaku yang diduga dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol.

Kapolsek Cicendo Kompol Dadang Gunawan membenarkan adanya kejadian tersebut.



Menurutnya, insiden tersebut berlangsung cepat dan mengundang perhatian warga sekitar. Sempat terjadi kejar-kejaran antara pelaku dengan warga.

“Pelaku meminta ponsel korban secara paksa, kemudian mencabut kunci motor hingga korban panik dan terjatuh," kata Dadang saat dikonfirmasi, Senin (8/12).