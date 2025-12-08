JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Viral, Pengendara Motor Diseret Angkot di Bandung, Polisi Tangkap 3 Pelaku

Viral, Pengendara Motor Diseret Angkot di Bandung, Polisi Tangkap 3 Pelaku

Senin, 08 Desember 2025 – 10:36 WIB
Viral, Pengendara Motor Diseret Angkot di Bandung, Polisi Tangkap 3 Pelaku - JPNN.com Jabar
Ilustrasi garis polisi. Foto: dok.JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi pengemudi angkutan umum (angkot) yang menyeret seorang pengendara sepeda motor, viral di media sosial.

Pelaku menyeret korban dari Borma Dakota sampai ke Gateway Pasteur, arah Kota Cimahi. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu (7/12/2025) malam.

Dugaan sementara, sopir tersebut mabuk dan menabrak pengendara motor. Warga yang ada di lokasi langsung menghentikan laju angkutan umum tersebut.

Baca Juga:

Setelah berhasil diamankan oleh warga, polisi langsung mendatangi lokasi kejadian. Di dalam angkot diketahui terdapat tiga orang. Sementara korban tidak mengalami luka serius.

Diketahui, kejadian tersebut bukan kecelakaan lalulintas, melainkan aksi percobaan perampasan sepeda motor.

Kronologis kejadian, korban yakni seorang ibu rumah tangga berinisial P (50), tengah menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam saat dihampiri para pelaku yang diduga dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol.

Baca Juga:

Kapolsek Cicendo Kompol Dadang Gunawan membenarkan adanya kejadian tersebut.

Menurutnya, insiden tersebut berlangsung cepat dan mengundang perhatian warga sekitar. Sempat terjadi kejar-kejaran antara pelaku dengan warga.

“Pelaku meminta ponsel korban secara paksa, kemudian mencabut kunci motor hingga korban panik dan terjatuh," kata Dadang saat dikonfirmasi, Senin (8/12).

Angkot menyeret pemotor wanit di Bandung hingga Gateway Pasteur dekat Cimahi. Ternyata aksi percobaan perampasan, tiga pelaku ditangkap warga & polisi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polsek cicendo angkot seret pemotor perampasan motor perampasan motor bandung pelaku perampasan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU