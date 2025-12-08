BPBD Cianjur Siagakan Alat Berat dan 360 Sukarelawan di Titik Rawan Bencana Saat Libur Nataru

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyiagakan sejumlah alat berat di sepanjang jalur rawan bencana menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026.

Penempatan alat berat dilakukan mulai dari wilayah utara hingga selatan Cianjur sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana alam.

Sekretaris BPBD Cianjur, Asep Sudrajat, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat dan Kementerian PUPR untuk menempatkan alat berat pada sejumlah titik krusial.

Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan cepat apabila terjadi longsor, banjir, atau bencana lain selama periode libur panjang.

“Kami berkoordinasi dengan provinsi dan pusat untuk menempatkan alat berat di sepanjang jalur utama Cianjur, mulai dari kawasan Puncak sampai selatan Cianjur seperti Kecamatan Sukanagara, Cibinong, Sindangbarang, dan Naringgul,” ujar Asep.

Ia menjelaskan bahwa peringatan cuaca ekstrem dari BMKG masih berlaku untuk sebagian besar wilayah Cianjur hingga akhir tahun.

Selain potensi hujan lebat, gelombang tinggi juga berpotensi melanda kawasan pantai selatan.

Beberapa titik rawan bencana yang perlu diwaspadai pengendara meliputi jalur Puncak–Cipanas, Cugenang, Jalan Raya Bandung–Cianjur, Jalan Raya Cibeber–Sindangbarang, dan jalur Naringgul–Ciwidey.