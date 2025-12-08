JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini BPBD Cianjur Siagakan Alat Berat dan 360 Sukarelawan di Titik Rawan Bencana Saat Libur Nataru

BPBD Cianjur Siagakan Alat Berat dan 360 Sukarelawan di Titik Rawan Bencana Saat Libur Nataru

Senin, 08 Desember 2025 – 11:00 WIB
BPBD Cianjur Siagakan Alat Berat dan 360 Sukarelawan di Titik Rawan Bencana Saat Libur Nataru - JPNN.com Jabar
Ilustrasi alat berat. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyiagakan sejumlah alat berat di sepanjang jalur rawan bencana menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026.

Penempatan alat berat dilakukan mulai dari wilayah utara hingga selatan Cianjur sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana alam.

Sekretaris BPBD Cianjur, Asep Sudrajat, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat dan Kementerian PUPR untuk menempatkan alat berat pada sejumlah titik krusial.

Baca Juga:

Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan cepat apabila terjadi longsor, banjir, atau bencana lain selama periode libur panjang.

“Kami berkoordinasi dengan provinsi dan pusat untuk menempatkan alat berat di sepanjang jalur utama Cianjur, mulai dari kawasan Puncak sampai selatan Cianjur seperti Kecamatan Sukanagara, Cibinong, Sindangbarang, dan Naringgul,” ujar Asep.

Ia menjelaskan bahwa peringatan cuaca ekstrem dari BMKG masih berlaku untuk sebagian besar wilayah Cianjur hingga akhir tahun.

Baca Juga:

Selain potensi hujan lebat, gelombang tinggi juga berpotensi melanda kawasan pantai selatan.

Beberapa titik rawan bencana yang perlu diwaspadai pengendara meliputi jalur Puncak–Cipanas, Cugenang, Jalan Raya Bandung–Cianjur, Jalan Raya Cibeber–Sindangbarang, dan jalur Naringgul–Ciwidey.

BPBD Kabupaten Cianjur menyiagakan sejumlah alat berat dan ratusan sukarelawan di sepanjang jalur rawan bencana menjelang libur Nataru
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   libur natal libur tahun baru libur nataru bpbd kabupaten cianjur cuaca ekstrem BMKG jalur rawan bencana Cianjur wisata cianjur pantai selatan cianjur bencana alam cianjur

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU