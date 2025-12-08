Harga Logam Mulia Hari Ini 8 Desember 2025: Emas Naik Tipis, Perak Stabil

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan di pasaran domestik pada hari ini, Senin 8 Desember 2025, menunjukkan pergerakan kenaikan tipis pada hampir seluruh kategori produk.

Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh penguatan harga emas global serta peningkatan permintaan jelang akhir tahun.

Harga yang dicantumkan telah mencakup tarif pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, harga perak murni dan perak seri heritage relatif stabil, dengan beberapa penyesuaian berdasarkan bobot produk.

Berikut rangkuman lengkap harga emas dan perak hari ini, berdasarkan laman logammulia.com.

Harga Emas Batangan – 8 Desember 2025

0,5 gram:

Harga dasar: Rp1.254.500