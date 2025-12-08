JPNN.com

Harga Logam Mulia Hari Ini 8 Desember 2025: Emas Naik Tipis, Perak Stabil

Senin, 08 Desember 2025 – 09:00 WIB
Seorang karyawan menunjukkan emas Antam yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT Aneka Tambang (Antam), Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan di pasaran domestik pada hari ini, Senin 8 Desember 2025, menunjukkan pergerakan kenaikan tipis pada hampir seluruh kategori produk. 

Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh penguatan harga emas global serta peningkatan permintaan jelang akhir tahun. 

Harga yang dicantumkan telah mencakup tarif pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, harga perak murni dan perak seri heritage relatif stabil, dengan beberapa penyesuaian berdasarkan bobot produk.

Berikut rangkuman lengkap harga emas dan perak hari ini, berdasarkan laman logammulia.com. 

Harga Emas Batangan – 8 Desember 2025

0,5 gram:

Harga dasar: Rp1.254.500

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
