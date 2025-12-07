Taman Safari Indonesia Bogor Luncurkan Program Safari Malam “Rimba Warna” untuk Libur Nataru 2026

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Taman Safari Indonesia (TSI) Bogor resmi meluncurkan program safari malam bertema Rimba Warna sebagai rangkaian hiburan dan edukasi untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Program ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman wisata yang unik melalui eksplorasi malam hari di kawasan hutan tropis Puncak Bogor yang dihiasi permainan cahaya dan warna.

Rimba Warna mengajak pengunjung menikmati aktivitas satwa nokturnal menggunakan kereta wisata khusus. Selama perjalanan, pengunjung akan mendapatkan pendampingan dari pemandu yang memberikan informasi edukatif mengenai satwa-satwa yang aktif pada malam hari.

Selain itu, TSI Bogor juga menghadirkan pertunjukan spektakuler seperti thematic show dan fire dance untuk melengkapi sensasi petualangan malam tersebut.

Dalam program ini, pengunjung tidak perlu khawatir akan kenyamanan, karena TSI Bogor menyediakan buffet dinner yang dapat dinikmati di tengah suasana hutan malam.

Seluruh rangkaian kegiatan juga telah dipersiapkan dengan standar keamanan dan layanan yang optimal.

General Manager TSI Bogor, Sere Nababan, menyampaikan bahwa Rimba Warna merupakan manifestasi komitmen Taman Safari dalam mengembangkan inovasi wisata berbasis konservasi.

“Rimba Warna bukan sekadar program hiburan malam. Ini adalah inovasi yang memadukan keindahan alam, edukasi mengenai satwa nokturnal, dan hiburan tematik yang kami kemas dalam satu pengalaman tak terlupakan,” ujar Sere.