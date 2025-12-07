Pemkab Bogor Perluas Car Free Day ke 16 Kecamatan untuk Dongkrak UMKM dan Aktivitas Warga

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperluas pelaksanaan Car Free Day (CFD) ke 16 kecamatan pada Minggu, 7 Desember, sebagai upaya meningkatkan aktivitas ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus menyediakan ruang olahraga dan rekreasi bagi masyarakat.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menjelaskan bahwa kebijakan perluasan tersebut diambil setelah pelaksanaan CFD di koridor Jalan Tegar Beriman, Cibinong, dinilai berhasil menarik antusiasme warga dan mendorong aktivitas usaha kecil dalam beberapa pekan terakhir.

“Kami ingin CFD bukan hanya menjadi ruang olahraga, tetapi juga momentum mingguan yang mampu menggerakkan roda perekonomian para pelaku UMKM di setiap kecamatan,” ujar Rudy.

Baca Juga: Q Square Lifestyle Park Bogor Perkuat Diri sebagai One Stop Lifestyle Destination

CFD akan digelar serentak mulai pukul 06.00 hingga 09.00 WIB di berbagai titik, antara lain Alun-Alun Lapangan Badak Putih Cariu, Jalan Bukit Menteng–Bukit Bunga Jonggol, Jalan Metland Transyogi Cileungsi, Podomoro Gunung Putri, serta Jalan Bomang Tajurhalang.

Kegiatan serupa juga berlangsung di depan Kantor Desa Waru Parung, Kantor Desa Klapanunggal, Alun-Alun Ciri Mekar Cibinong, Jalan Prada Samlawi Rumpin, Komplek IPB Alam Sunasari Dramaga, dan kawasan Millennium City Parung Panjang.

Selain itu, CFD akan dilaksanakan di Podomoro Tenjo, Lapangan Desa Sibanteng Leuwisadeng, Terminal Leuwiliang, Alun-Alun Desa Ciburayut Cigombong, serta Jalan Lingkar Pasar Cigudeg–Pasir Nangka.

Rudy menambahkan bahwa pengaturan teknis CFD di tingkat kecamatan disiapkan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan Polres Bogor.

Penataan mencakup jalur khusus pelari, pejalan kaki, serta kemungkinan pemanfaatan jalur lambat untuk pesepeda.