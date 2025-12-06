PMI Depok Kirim 100 Kantong Darah untuk Korban Bencana Sumatera

jabar.jpnn.com, DEPOK - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok mengirimkan sebanyak 100 kantong darah untuk membantu korban bencana di wilayah Sumatera.

Bantuan tersebut, diberangkatkan pada Sabtu (6/12) pukul 03.00 WIB dari Unit Donor Darah (UDD) PMI Pusat dan diterbangkan menuju Aceh menggunakan pesawat Hercules sebagai bagian dari respon cepat kemanusiaan.

Ketua PMI Kota Depok, Dudi Miraz menjelaskan, permintaan darah tersebut merupakan bagian dari koordinasi darurat dengan UDD PMI Pusat akibat lumpuhnya layanan donor darah di wilayah terdampak.

Dudi menjelaskan, Depok mengirimkan 100 kantong darah yang terdiri dari berbagai golongan darah, yakni A+ sebanyak 20 kantong, B+ sebanyak 32 kantong, O+ sebanyak 38 kantong, dan AB+ sebanyak 10 kantong.

“Permintaan kantong darah ini, sudah dikomunikasikan dan dikoordinasikan oleh Unit Donor Darah Pusat di Jakarta. Masing-masing kabupaten/kota dihimbau untuk menyumbangkan darah, dan Alhamdulillah dari Kota Depok hari ini kami bisa mengirimkan 100 kantong,” ujar Dudi dikutip Sabtu (6/12/2025).

Dia menuturkan, tidak semua daerah dapat memenuhi permintaan maksimal karena keterbatasan stok.

“Beberapa kabupaten/kota karena persediaannya habis itu hanya bisa mengirim 50 sampai 75 kantong. DKI 100, dan Kota Depok juga 100 kantong darah,” jelasnya.

Dudi menambahkan, kondisi infrastruktur di lokasi bencana saat ini masih cukup memprihatinkan.