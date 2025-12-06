UI Masuk Kategori Kampus Sehat Terbaik di ASEAN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Universitas Indonesia (UI) mencatatkan prestasi gemilangnya di tingkat Asia Tenggara. Kampus yang berlokasi di Kota Depok ini, meraih peringkat Healthy University Rating 5-Stars Plus, predikat tertinggi yang diberikan ASEAN University Network–Health Promotion Network (AUN-HPN).

Rektor UI, Heri Hermansyah mengatakan, pencapaian ini menandai komitmen UI dalam membangun lingkungan kampus yang sehat, aman, dan mendukung produktivitas sivitas akademika.

Capaian ini, juga bagian dari transformasi kampus menuju institusi modern yang mengutamakan kesejahteraan warganya.

‎“Dengan sehat, UI bisa menjadi kampus yang unggul dan impactful. Karena itu, kami terus membudayakan gaya hidup sehat, olahraga, istirahat yang cukup, serta pola makan bergizi,” ucap Heri dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (6/12/2025).

Peringkat 5-Stars Plus dari AUN-HPN, menempatkan UI sebagai salah satu universitas dengan pengelolaan kampus sehat terbaik di ASEAN.

Capaian ini, sekaligus menguatkan posisi UI sebagai perguruan tinggi yang menaruh perhatian besar pada kesejahteraan komunitas akademiknya.

AUN-HPN menilai, kampus-kampus di ASEAN melalui Healthy University Rating System, yang berlandaskan Healthy University Framework (HUF).

Framework ini, dikembangkan untuk mendorong universitas di kawasan ASEAN menjadi institusi yang unggul dalam implementasi promosi kesehatan.