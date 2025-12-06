59 Calon Petugas Mengikuti Seleksi Tahap 2 PPIH Kota Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 59 calon petugas haji mengikuti seleksi tahap 2 Calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan Kloter Tingkat Kota Depok tahun 1447 H/2026 M yang digelar di Gedung Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Kota Depok.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok, Fauzan mengapresiasi antusiasme masyarakat Depok dalam ikut terlibat mendukung penyelenggaraan ibadah haji.

“Alhamdulillah pelaksanaan seleksi berjalan baik. Kami berterima kasih kepada masyarakat Depok atas partisipasinya dalam proses seleksi calon PPIH Arab Saudi dan kloter tahun ini,” ucap Fauzan dikutip Sabtu (6/12/2025).

Antusiasme pendaftar cukup tinggi sejak pengumuman seleksi dibuka melalui media sosial resmi Kementerian Haji dan Umrah RI pada 22 November 2025.

Hingga penutupan pendaftaran pada 28 November 2025, sebanyak 299 orang membuat akun pendaftaran dengan mengunggah KTP dan surat rekomendasi.

Dari proses verifikasi awal, 75 orang dinyatakan lolos untuk melengkapi berkas persyaratan.

Setelah masa sanggah pada 29-30 November 2025 dan batas akhir unggah berkas pada 1 Desember 2025, dilakukan verifikasi berkas secara menyeluruh.

Hasilnya, 60 orang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak mengikuti seleksi tahap 1.