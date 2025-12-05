MWA Tunjuk Alim Setiawan Slamet Jadi Rektor IPB University Gantikan Arif Satria

jabar.jpnn.com, BOGOR - Majelis Wali Amanat (MWA) IPB University resmi menetapkan Dr Alim Setiawan Slamet STP, MSi sebagai Rektor IPB University Pengganti Antar Waktu (PAW) periode 2025–2028.

Keputusan tersebut diambil dalam Sidang Paripurna Tertutup MWA yang digelar di Kampus IPB Baranangsiang, Kota Bogor, Jumat (5/12).

Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan setelah Prof Arif Satria mengundurkan diri dari jabatan Rektor IPB dan sejak 10 November 2025 dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Direktur Kerja sama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University, Alfian Helmi menyampaikan bahwa pemilihan dilakukan sesuai mekanisme PAW dalam Statuta IPB University.

“MWA IPB University pada Jumat (5/12) resmi memilih Dr Alim Setiawan Slamet sebagai Rektor IPB University PAW periode 2025–2028,” ujarnya.

Sebelumnya, MWA telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2025 tentang pemberhentian Rektor IPB periode 2023–2028.

SK tersebut disampaikan kepada Ketua Senat Akademik (SA) pada 18 November 2025 untuk diproses sesuai ketentuan.

Senat Akademik kemudian mengajukan tiga nama calon rektor melalui Surat Nomor 62451/IT3.SA/TU/P/B/2025 tertanggal 1 Desember 2025, yaitu: