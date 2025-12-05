JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Depok 24 Jam Festival Resmi Digelar di Pesona Square, Warga Diajak Nikmati Ragam Hiburan Akhir Pekan

Depok 24 Jam Festival Resmi Digelar di Pesona Square, Warga Diajak Nikmati Ragam Hiburan Akhir Pekan

Jumat, 05 Desember 2025 – 21:30 WIB
Depok 24 Jam Festival Resmi Digelar di Pesona Square, Warga Diajak Nikmati Ragam Hiburan Akhir Pekan - JPNN.com Jabar
Kadiskominfo, Manto saat mendatangi stand kuliner. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Warga Kota Depok kini memiliki pilihan menarik untuk menghabiskan akhir pekan melalui gelaran Depok 24 Jam Festival yang berlangsung di Mal Pesona Square, Jalan Juanda, Kota Depok.

Festival ini mulai digelar hari ini dan akan berlanjut hingga Minggu (7/12).

Selama penyelenggaraan, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas, seperti talkshow, berburu kuliner, menonton beragam perlombaan, live music, hingga karaoke massal bertajuk noraebang party.

Baca Juga:

Acara ini dirancang sebagai ruang berkumpul warga sekaligus wadah ekspresi komunitas kreatif lokal.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Manto, mengatakan bahwa festival ini mencerminkan kuatnya potensi kolaborasi antara pemerintah, komunitas kreatif, dan masyarakat di era digital.

“Festival ini bukan sekadar hiburan. Ini perwujudan semangat Bersama Depok Maju,” ujarnya.

Baca Juga:

Manto menambahkan, rangkaian kegiatan dalam festival memberi kesempatan bagi pelaku kreatif dan UMKM untuk berkembang, sekaligus mempererat keakraban antarmasyarakat.

Menurutnya, keberadaan festival turut menghidupkan ekosistem kota yang dinamis dan inklusif.

Pameran kuliner, perlombaan, hingga acara musik hadir di Depok 24 Jam Festival yang berlangsung selama tiga hari di Mal Pesona Square
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   umkm depok depok 24 jam festival Festival Depok kota depok pesona square musik kuliner festival mal pesona square diskominfo depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU