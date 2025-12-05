Depok 24 Jam Festival Resmi Digelar di Pesona Square, Warga Diajak Nikmati Ragam Hiburan Akhir Pekan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Warga Kota Depok kini memiliki pilihan menarik untuk menghabiskan akhir pekan melalui gelaran Depok 24 Jam Festival yang berlangsung di Mal Pesona Square, Jalan Juanda, Kota Depok.

Festival ini mulai digelar hari ini dan akan berlanjut hingga Minggu (7/12).

Selama penyelenggaraan, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas, seperti talkshow, berburu kuliner, menonton beragam perlombaan, live music, hingga karaoke massal bertajuk noraebang party.

Acara ini dirancang sebagai ruang berkumpul warga sekaligus wadah ekspresi komunitas kreatif lokal.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Manto, mengatakan bahwa festival ini mencerminkan kuatnya potensi kolaborasi antara pemerintah, komunitas kreatif, dan masyarakat di era digital.

“Festival ini bukan sekadar hiburan. Ini perwujudan semangat Bersama Depok Maju,” ujarnya.

Manto menambahkan, rangkaian kegiatan dalam festival memberi kesempatan bagi pelaku kreatif dan UMKM untuk berkembang, sekaligus mempererat keakraban antarmasyarakat.

Menurutnya, keberadaan festival turut menghidupkan ekosistem kota yang dinamis dan inklusif.