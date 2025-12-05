Lenovo Legion Tab Gen 3 Resmi Meluncur di Indonesia, Tawarkan Performa Konsol dalam Tablet Gaming Portabel

JPNN.com

Jumat, 05 Desember 2025 – 20:30 WIB
Mulai Rp7.899.000, Lenovo Legion Tab siap kasih pengalaman gaming ala console lewat Snapdragon® 8 Gen 3 yang anti nge-lag, layar PureSight 8.8 inci 2.5K 165Hz yang super smooth, dan pendingin Legion ColdFront Vapor Chamber yang jaga suhu stabil. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Menjawab kebutuhan gamer modern yang mengutamakan portabilitas dan performa tinggi, Lenovo resmi meluncurkan Lenovo Legion Tab Gen 3 ke pasar Indonesia.

Tablet gaming terbaru ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman bermain setara konsol dalam perangkat yang ringkas dan mudah dibawa ke mana saja.

Consumer Lead Lenovo Indonesia, Santi Nainggolan, menyatakan bahwa perangkat ini lahir dari perubahan gaya hidup gamer yang kini semakin mobile.

“Lenovo Legion Tab Gen 3 hadir sebagai jawaban atas gaya hidup gamer yang semakin mobile dan kompetitif. Pengalaman gaming maksimal tidak harus terbatas di ruang tertutup gamer harus bisa mabar di hangout spot favorit atau menikmati playtime personal di mana saja,” ujarnya.

Performa Kelas Konsol dalam Format Tablet

Lenovo Legion Tab Gen 3 dibekali Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform, prosesor flagship yang mendukung ray tracing serta refresh rate hingga 165Hz melalui fitur premium Snapdragon Elite Gaming.

Kombinasi ini menawarkan pengalaman bermain yang mulus, responsif, dan stabil untuk berbagai judul game modern.

Tablet ini juga dilengkapi RAM 16GB LPDDR5X dan penyimpanan internal 512GB, memungkinkan gamer masuk ke permainan tanpa waktu loading panjang saat mabar bersama teman.

