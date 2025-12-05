Q Square Lifestyle Park Bogor Perkuat Diri sebagai One Stop Lifestyle Destination

jabar.jpnn.com, BOGOR - Q Square Lifestyle Park Bogor (Q Square) kembali memperluas fasilitas rekreasinya dengan meresmikan kehadiran tenant terbaru, Q Square XXI, yang mulai beroperasi pada 27 November 2025.

Kehadiran jaringan bioskop terbesar di Indonesia tersebut memperkuat posisi Q Square sebagai One Stop Lifestyle Destination bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya.

Q Square XXI hadir dengan tiga studio deluxe berkapasitas total lebih dari 600 kursi, dilengkapi teknologi audio-visual berkualitas tinggi serta layanan XXI Café untuk meningkatkan kenyamanan para pengunjung.

Fasilitas baru ini menjadi bagian dari komitmen Q Square untuk menghadirkan pengalaman berkunjung yang lengkap, mulai dari hiburan, kuliner, olahraga, belanja, hingga ruang interaksi komunitas.

Direktur Utama Q Square Lifestyle Park Bogor, Sung Ta Chuan, menyambut baik kolaborasi dengan Cinema XXI.

“Kolaborasi bersama Cinema XXI sejalan dengan visi kami sebagai lifestyle park yang senantiasa menghadirkan fasilitas relevan bagi masyarakat modern,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kehadiran Q Square XXI akan memberikan nilai tambah bagi pengunjung.

“Fasilitas ini akan memperkaya pilihan hiburan dan memperkuat posisi Q Square sebagai destinasi yang nyaman, lengkap, dan menyenangkan bagi seluruh keluarga,” katanya.