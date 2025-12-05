Kunjungi Korban Bencana Sumatra, KDM Pastikan Korban Banjir di Bandung Tak Diabaikan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan bahwa meskipun dirinya saat ini tengah berada di Sumatra untuk menyalurkan bantuan kepada korban bencana, distribusi bantuan bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Bandung tetap berjalan lancar.

Dedi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyalurkan sembako dan makanan siap saji sebagai respons awal ke sejumlah titik terdampak banjir.

“Untuk masyarakat Kabupaten Bandung dan sekitarnya, saya sampaikan bahwa tim Provinsi Jawa Barat sejak tadi malam terus berjalan. Hari ini distribusi bantuan telah dilakukan, berupa sembako dan makanan,” ujarnya.

Selain penyaluran bantuan, Dedi menekankan perlunya penanganan struktural jangka panjang agar banjir di Kabupaten Bandung tidak terus berulang.

Menurutnya, terdapat empat langkah utama yang harus segera dilakukan pemerintah bersama pemangku kebijakan daerah.

Langkah pertama, memulihkan fungsi resapan di lereng Ciwidey dan Pangalengan.

“Kebun sayurnya harus berubah kembali menjadi kebun teh atau tanaman keras. Tidak boleh terus-terusan terjadi penebangan dan alih fungsi lahan,” tegasnya.

Langkah kedua adalah memperlebar daerah aliran sungai yang mengalami penyempitan. Ketiga, membangun kawasan resapan baru, seperti danau atau kanal.