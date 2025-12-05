Dedi Mulyadi Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatra, Fokus Kirim Logistik ke Sibolga
jabar.jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah di Sumatra.
Kehadiran Dedi tidak hanya untuk mengirimkan bantuan, tetapi juga meninjau langsung kondisi warga dan posko pengungsian di Sumatera Barat sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah lain.
Setelah meninjau beberapa titik lokasi bencana di Sumatera Barat, pada hari ini Dedi bergerak menuju Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, menggunakan pesawat Susi Air.
“Tadinya kami akan berangkat menuju Aceh, tetapi bandaranya masih dibersihkan sehingga perjalanan menuju Aceh kami tunda besok,” ujarnya.
Dedi menjelaskan bahwa pengiriman logistik untuk wilayah Sumatra telah diberangkatkan menggunakan dua pesawat UCR.
Bantuan tersebut dijadwalkan diterbangkan tiga kali penerbangan menuju Sibolga dari Bandara Internasional Minangkabau, Padang.
Ia berharap seluruh rangkaian penerbangan bantuan berjalan lancar dan seluruh bantuan yang dikirimkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Semoga apa yang dilakukan ini memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bergerak ke Sibolga untuk mengirimkan bantuan untuk kebutuhan ibu dan bayi korban bencana alam di Sumatra
