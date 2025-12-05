JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Sobat Pengangguran Merapat! Pemkot Depok Siap Gelar Job Fair, Cek Info Lengkapnya di Sini

Sobat Pengangguran Merapat! Pemkot Depok Siap Gelar Job Fair, Cek Info Lengkapnya di Sini

Jumat, 05 Desember 2025 – 18:00 WIB
Sobat Pengangguran Merapat! Pemkot Depok Siap Gelar Job Fair, Cek Info Lengkapnya di Sini - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pencari kerja di job fair atau angkatan kerja. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kembali mengadakan Job Fair Kota Depok 2025 sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. 

Kegiatan ini akan berlangsung pada 8 sampai 9 Desember mendatang di Citimall Cimanggis, Jalan Raya Bogor KM 29 Nomor 29, mulai pukul 10.00 sampai 16.00 WIB.

Kepala Disnaker Kota Depok, Sidik Mulyono mengatakan, pelaksanaan Job Fair tahun ini akan menghadirkan 20 perusahaan dengan total 1.256 lowongan kerja (loker) dari berbagai sektor industri. 

Baca Juga:

Tentunya, dengan memfasilitasi para pencari kerja (pencaker) untuk bertemu langsung dengan pemberi kerja secara gratis dan transparan.

"Job Fair ini rutin kami laksanakan setiap tahunnya untuk memfasilitasi pencaker mendapatkan pekerjaan dan bertemu langsung dengan perusahaan," ucapnya.

Sidik mengajak, para pencari kerja untuk menyiapkan diri dengan baik, termasuk melengkapi berkas lamaran secara digital. 

Baca Juga:

Selama pelaksanaan Job Fair, perusahaan juga akan membuka sesi wawancara langsung bagi peserta yang memenuhi kualifikasi.

"Manfaatkan kesempatan ini untuk dapat memperoleh pekerjaan sesuai kebutuhan," jelasnya. 

Pemkot Depok akan menggelar Job Fair selama dua hari di Citimall Cimanggis, yang menyediakan ribuan lowongan pekerjaan
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pemkot depok kota depok lowongan kerja disnaker depok job fair depok pencari kerja pencaker info loker lowongan pekerjaan Citimall Cimanggis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU