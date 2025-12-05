Sobat Pengangguran Merapat! Pemkot Depok Siap Gelar Job Fair, Cek Info Lengkapnya di Sini

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kembali mengadakan Job Fair Kota Depok 2025 sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Kegiatan ini akan berlangsung pada 8 sampai 9 Desember mendatang di Citimall Cimanggis, Jalan Raya Bogor KM 29 Nomor 29, mulai pukul 10.00 sampai 16.00 WIB.

Kepala Disnaker Kota Depok, Sidik Mulyono mengatakan, pelaksanaan Job Fair tahun ini akan menghadirkan 20 perusahaan dengan total 1.256 lowongan kerja (loker) dari berbagai sektor industri.

Tentunya, dengan memfasilitasi para pencari kerja (pencaker) untuk bertemu langsung dengan pemberi kerja secara gratis dan transparan.

"Job Fair ini rutin kami laksanakan setiap tahunnya untuk memfasilitasi pencaker mendapatkan pekerjaan dan bertemu langsung dengan perusahaan," ucapnya.

Sidik mengajak, para pencari kerja untuk menyiapkan diri dengan baik, termasuk melengkapi berkas lamaran secara digital.

Selama pelaksanaan Job Fair, perusahaan juga akan membuka sesi wawancara langsung bagi peserta yang memenuhi kualifikasi.

"Manfaatkan kesempatan ini untuk dapat memperoleh pekerjaan sesuai kebutuhan," jelasnya.