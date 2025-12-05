Pemkot Depok Intensifkan Penggalangan Dana untuk Korban Bencana di Sumatera

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengintensifkan penggalangan dana bagi korban bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Kegiatan tersebut berlangsung hingga Senin, 8 Desember mendatang.

Arahan ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, pada Jumat (5/12).

Ia menyampaikan bahwa penggalangan dana dilakukan secara serentak oleh seluruh perangkat daerah, sekolah, komunitas, serta jaringan relawan di Kota Depok.

Chandra menegaskan bahwa gerakan ini tidak hanya bertujuan mengumpulkan bantuan, tetapi juga memperkuat empati dan solidaritas masyarakat terhadap korban bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Setiap rupiah yang kita sumbangkan bukan hanya membantu saudara kita yang sedang kesulitan, tetapi juga menjadi amal kebaikan yang akan dicatat oleh Allah SWT,” ujarnya.

Menurut Chandra, peristiwa bencana di Sumatera memberikan pelajaran penting bagi seluruh daerah untuk meningkatkan kewaspadaan serta kepedulian sosial.

Ia memastikan bahwa seluruh bantuan yang terkumpul akan disalurkan secara tepat dan transparan melalui jaringan resmi pemerintah dan Palang Merah Indonesia (PMI).