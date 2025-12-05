Jalan Raya Dayeuhkolot Lumpuh Terendam Banjir, Warga Tagih Janji Manis Dadang Supriatna

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Banjir yang menerjang kawasan Kabupaten Bandung sejak Kamis (4/12/2025) malam, sampai hari ini masih melumpuhkan aktivitas masyarakat. Salah satu daerah yang paling terdampak ada di daerah Dayeuhkolot dan Baleendah.

Pantauan di lokasi, ketinggian air banjir di Alun-alun Dayeuhkolot, sampai pagi ini masih setinggi paha orang dewasa. Banyak kendaraan sepeda motor yang nekat menerobos banjir, meski akhirnya mogok di tengah jalan.

Ada juga warga yang memilih menerjang banjir meski air masih juga belum surut sejak semalam. Kendaraan mobil pun tak bisa melintas sama sekali karena tingginya air banjir.

Salah seorang warga Dayeuhkolot, Daniel Calvin, mengatakan, malam tadi dia terjebak macet di Dayeuhkolot hampir dua jam. Kendaraan sepeda motornya tak bisa menerjang air banjir, karena disertai hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut.

Daniel yang baru pulang bekerja di daerah Banjaran harus menempuh waktu sekitar dua jam untuk bisa pulang ke kediamannya di Cibaduyut.

"Mau ke daerah Pameungpeuk - Banjaran harus muter ke Cibaduyut, Rancamanyar, Bojongmalaka, sampai Pameungpeuk. Biasanya ke sana 20 menit, ini ditempuhnya sampai 1,5 jam," kata Daniel kepada JPNN ditemui di lokasi, Jumat (5/12).

Sebagai warga Kabupaten Bandung yang sejak kecil tinggal di sana, Daniel mengaku jengah dengan janji kepala daerah tiap kali Pilkada. Menurutnya, tak ada satu pun janji penanganan banjir yang terealisasi.

Puluhan tahun Daniel harus mengeluarkan tenaga yang lebih untuk bisa pulang dengan selamat saat musim hujan tiba.